Stampa check: i must have dell’autunno a quadretti

Quadri e quadretti di ogni colore e dimensione. La stampa check ha calcato le passerelle dell’Autunno /Inverno 2016 e ancora una volta si conferma tendenza di stagione. Dalle jumpsuit ai cappotti, passando per abiti, gonne e camicie: abbiamo selezionato i must have a cui non potrai rinunciare nei prossimi mesi freddi.