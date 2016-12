30 gennaio 2015 Speciale orecchini: l’inverno vuole pendenti importanti e preziosi La selezione dei modelli più in voga del momento, da scegliere con cura e abbinare ai diversi look Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Si sa, ogni accessorio è fondamentale per differenziare sia i diversi look che uno stile preciso. Gli orecchini fanno parte di quella cerchia di oggetti da scegliere con cura, a seconda dei propri tratti fisici e, perché no, della personalità. Abbiamo selezionato le varianti più interessanti di stagione.

Le varianti di tendenza per questo inverno sono diversificate. Da Antonio Marras, per esempio, a farla da padroni sono i pendenti importanti, accostati a un trucco intenso e a una pettinatura raccolta.



Discorso diverso per Dsquared2, dove si prediligono oggetti preziosi, voluminosi e molto brillanti. Un po’ signora borghese.



Louis Vuitton spezza, come previsto, le regole e si muove in tutt’altra direzione. Gli orecchini sì, sono pendenti, ingombranti e dorati, ma si portano solo su un orecchio, direzionando l’attenzione su un unico punto.



Se l’idea vi stuzzica, potreste optare per la variante dorata con pistole di Saint Laurent, scegliete di indossarli entrambi o solo uno, a seconda della pettinatura e del look.



Pendenti dalle forme ricercate quelli di Marni, un peccato nasconderli con i capelli sciolti, il consiglio è, quindi, di prediligere acconciature che lascino collo e orecchie scoperte.



Per tornare sui classicismi che non passano mai di moda, trovate le margherite colorate di Dolce&Gabbana e i pendenti in rosso di Givenchy.



