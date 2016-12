21 ottobre 2014 Sneakers: scegli il modello che fa per te Definitivamente sdoganate, ci accompagnano da mattina a sera: leggere, sofisticate e comode. Da Nike ad Adidas a New Balance: le proposte per l’autunno Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La sneakers-mania si conferma una tendenza anche per la stagione appena iniziata e non bisogna perciò lasciarsi sfuggire l’occasione di metterne ai piedi un paio da usare tutto il giorno, senza che, per una volta, si debba soffrire la scomodità. Dalle Nike Air Force 1 di Riccardo Tisci a quelle disegnate da Raf Simons per Adidas fino alle più semplici New Balance, ce n’è davvero per tutti i gusti, basta solo scegliere.

Le scarpe da running sono ormai state definitivamente sdoganate come accessorio di moda, quindi non fa nulla se le uniche corse che fate sono quelle per prendere la metro la mattina o per fiondarvi in ascensore pur di non fare le scale, con un paio di Nike Free Flyknit 4.0 Multicolor sarete sicuramente più veloci e magari stimolate a iniziare per davvero, a correre (anche no, ma è il pensiero che conta).



D’altronde, le passerelle si sono sbizzarrite a proporre modelli che sfondano il muro della palestra e diventano a tutti gli effetti calzature da abbinare ad ogni look: basti pensare alle sneakers “couture” di Dior o a quelle con dettagli in bouclé di Chanel, con tanto di doppia C. Non manca il modello alto alla caviglia, ma solo se siete Anna Dello Russo.



Il direttore creativo di Givenchy Riccardo Tisci, intanto, ha da poco presentato il terzo frutto della sua collaborazione con Nike, ridisegnando le Air Force 1 in beige: piacciono già tantissimo ai cultori del genere. Le Adidas progettate da Raf Simons, invece, sono praticamente un oggetto di design: astenersi timidi. Linee pulite e classico bianco/nero invece per le Adidas Y-3 Yohji Boost, disegnate da Yohji Yamamoto.



Per chi ama le linee semplici, per fortuna, rimangono i grandi classici rivisitati. Le Adidas Stan Smith con dettagli texture, ad esempio: la scarpa da tennis minimal che si abbina perfettamente a boyfriend-jeans ma anche alle gonne plissettate. Oppure ancora, le New Balance 998 in verde bottiglia e le nuove Asics Gel Lyte V, prodotte in collaborazione con The Good Will Out. Solide e resistenti, saranno delle fedeli compagne per la stagione autunnale.



