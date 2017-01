Shearling coats: i montoni più cool dell’inverno 2017 

Caldo è cool: per l’ inverno 2017 gli stilisti elevano a must have di stagione i capi anti-freddo. Un esempio? Lo shearling coat , che direttamente dagli anni '70 torna di moda confermandosi a tutti gli effetti tra i capispalla più desiderabili di stagione. Oversize o avvitato, doppiopetto dal sapore androgino o iper femminile con dettagli preziosi e ricami, lungo o corto e sofisticato: ecco i modelli su cui puntare nei prossimi mesi!

Folk-chic è il modello di Burberry che disegna il cappotto oversize in pelle di agnello marrone e cammello - a contrasto con l’interno bianco - e rivestito da un patchwork di lussuosi inserti in pelle di serpente multicolor. La fantasia a losanghe in visone, invece, trionfa sul capospalla di Prada color cammello con polsi e colletto di pelliccia.



Più sofisticato e femminile è lo shearling coat avorio di Valentino su cui spuntano maxi farfalle vivaci pronte a portare una ventata di spensieratezza e di allegria. Classico e intramontabile, invece, è il modello di Saint Laurent nel tradizionale color cognac.



Non mancano versioni colorate: si intinge nella nuance più corposa del bordeaux il cappotto di Fendi dalla silhouette soffice a contrasto con la cintura nera. Più soft è la tinta scelta da Miu Miu che opta per una delicata sfumatura di rosa sul suo modello dalla linea dritta e pulita illuminata da maxi spilla gioiello con cristalli. Più intensa è la tonalità di pink proposta da Sies Marjan che si ispira alla giacca in denim per il suo capospalla dal sapore pop.



