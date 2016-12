10 dicembre 2014 Settimana bianca: i suggerimenti su cosa portare in valigia, tra accessori e capi d’abbigliamento La nostra selezione per essere alla moda anche durante le vacanze ad alta quota Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La stagione invernale è anche sinonimo di vacanze in alta quota e relative settimane bianche. Per non farvi trovare impreparati, scoprite la nostra selezione di capi must have, scegliete i vostri preferiti e ricordatevi di metterli in valigia.

Partiamo con i capi realmente immancabili, come la pelliccia eco di Carven, servirà a tenervi al caldo sia durante il giorno che durante la sera, morbida e di tendenza, non vorrete più separarvene, nemmeno al vostro ritorno in città.



I pantaloni più adeguati sono sicuramente i pratici ed evergreen jeans, puntate su un paio con vestibilità comoda, come quello di Current/Elliot. Abbinateci poi un maglione in lana spessa, di Stella McCartney assimetrico o cardigan di Isabel Marant.



Come camicia c’è quella a quadretti pesante di Each X Other, e come calzature delle Converse con pelo e rivestimento esterno in pelle, oppure degli stivali di Michael Michael Kors.



Da non trascurare la sfera accessori: una sciarpa ampia di Etro vi riparerà dal vento, un paio di guanti lunghi, come quelli firmati Dolce&Gabbana, vi copriranno maggiormente e un berretto, blu di Acne Studios, vi donerà un tocco in più.



Siete quasi pronti per partire, cosa manca ancora? Un paraorecchie in morbido pelo di pecora di UGG Australia, delle calze pesanti di Tory Burch e uno zainetto tecnico di Y-3.



