Sciarpa & Guanti: i modelli più hot dell’inverno

Sciarpe - Dolce & Gabbana avvolge il collo con un colorato bouquet di tulipani rosa. Mentre Gucci disegna un monogramma giallo in stile graffito che spicca sulla base total black. Geometrici invece sono i motivi che tratteggiano l’Alva di Isabel Marant che esplode di pattern multicolor.



Guanti - L’iconico stile ‘Rockstud’ definisce il modello nero in pelle di Valentino, su cui si alternano borchiette dorate e pietre in pasta di turchese. Più casual è la versione in pelo di alpaca di Acne Studios che avvolge l’intera mano. Punta all’effetto optical invece Missoni che sceglie un delizioso crochet di lana black&white.



Stola in pelliccia - Fendi cinge il collo con una sciarpa in pelliccia di volpe con un morbido mix colorato dalle sfumature blu, arancione e bianca. Più sobria è la proposta di Miu Miu che sceglie una nuance natura. Proprio come Stella McCartney che si serve di rifiniture eco in color nocciola per aggiungere sontuosità alla sciarpa beige in lana vergine.



