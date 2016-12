Scegli la gonna in base al tuo fisico: tre look portabili e cool

Il cruccio di molte donne è quello di non riuscire ad assemblare dei look che concilino comodità e voglia di essere alla moda, soprattutto quando si ha un fisico diverso da quello proposte sulle copertine patinate. Invece di rincorrere un ideale di corpo che non è (e non può essere) assoluto, bisogna imparare a valorizzarsi a seconda del fisico : ecco perché abbiamo scelto tre gonne per costruire tre look per tre fisicità diverse!

Se sei curvy scegli una gonna morbida, magari con la chiusura a portafoglio. La lunghezza perfetta? Quella midi, che arriva al ginocchio con una leggera svasatura come quella firmata Lanvin, con reverse a contrasto. Il trucco è scegliere abbinamenti semplici: cosa c'è di meglio di un cappotto dalle linee dritte (Stella McCartney) e una T-Shirt bianca (DSquared2) per completare il look? Ai piedi assolutamente tacchi: in foto, sandalo in suede di Pedro Garcia.



Se sei bassina invece, meglio sfruttare il gran ritorno della minigonna, che, appena compiuti i cinquant'anni, non ha nessuna intenzione di passare di moda! Il modello per l'autunno-inverno 2015 è svasato e con i bottoni davanti, vagamente anni '60, e nelle tonalità del marrone (Chloé.). Abbinala ad un dolcevita morbido (Acne Studios) e a un paio di stivaletti comodi in suede (Sam Edelman). Non può poi mancare una borsa da portare a tracolla (Chloé).



Se sei molto alta infine, puoi sfruttare i centimentri in più e concerderti una gonna longuette con rouches laterali (Alexander McQueen), da portare con un dolcevita bi-color come quello di Isabel Marant. Completano il look il cappotto che sfiora le caviglie (Zara) e gli stivaletti scamosciati (Gucci).



