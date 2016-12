Stivaletti - Da indossare sia di giorno che di sera, si sposano bene sia con i pantaloni che con le gonne. E danno carattere agli outfit dal sapore bon ton. A noi piace molto l’eleganza sofisticata dei tronchetti in velluto rosso rubino di Gianvito Rossi dalla linea essenziale. Per completare, invece, i look con una nota rock, puntate sui biker neri in pelle di Balenciaga con cinturini e borchie dal sapore grintoso.



Pumps - Punta e tacco a stiletto, sono il connubio perfetto per le décolleté della stagione fredda. Il dettaglio in più? L’effetto metal. Jimmy Choo, ad esempio, propone un paio di pumps glitterate che sfumano dall’argento al bronzo con tacco a spillo metallizzato, ideali per delle occasioni importanti. Se però cercate qualcosa da sfoggiare anche di giorno, vi suggeriamo il modello in suede di Dolce & Gabbana: la silhouette minimal e la tinta grigio fumo la rendono un must have della stagione autunnale.



Stringate - Fascino androgino quanto basta! L’ispirazione maschile si mixa con il gusto sofisticato sul modello in pelle nera di Saint Laurent tempestato di borchiette argentate. Mentre l’ironia impera sulla linea classica di Fendi che si veste di irriverenti patchwork multicolor ispirati agli iconici Bag Bugs della maison.



Sneakers - Ancora nella top ten dei must have, anche in autunno le scarpe da ginnastica non si appendono al chiodo seppur non si pratichi sport. Osate l’originalità delle Flower bianche di Kenzo decorate da un occhio che svetta sull’arricciatura nera a contrasto. Oppure scegliete le tradizionali Nike Air, magari nella nuovissima tinta bordeaux.



