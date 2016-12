Scarpe scintillanti: décolleté, stivaletti e maschili

Tacchi alti: sottili, quadrati o ampi, se l'idea di ballare senza tacchi vi annoia, la selezione dei modelli a vostra disposizione è variegata. Troverete le décolleté con tacco sottile e decori in paillettes, oppure i sandali con plateau e tacco largo in argento, e, ancora i modelli con frange da Can Can.



Tra i modelli su cui puntare ci sono le décolleté Gianvito Rossi, con dettagli glitter e pvc, oppure quelle di Saint Laurent, dorate e prettamente invernali, staranno benissimo se abbinate a un collant pesante e scuro.



Basse e maschili: i mocassini sono uno dei modelli più di tendenza, ripresi in molte varianti, fanno la loro comparsa anche tra le scarpe per le feste. In versione metallica, li trovate con gemme decorative oppure più semplici, in un incrocio femminile con le ballerine.



Sceglieteli se per voi la comodità è al primo posto e vi piace l'idea di spiazzare tutti con un look diverso dal solito.



Stivaletti: alla caviglia, in tessuto morbido o in pelle, sono un buon compromesso tra scarpe con tacchi e scarpe basse. Potrete indossarli sia con pantaloni che gonne e abiti, anche se il consiglio è quello di sceglierli con una gonna corta o un abito medio-corto.



La scelta ricade prettamente su due modelli: quelli a tacco largo come la proposta di Maison Margiela in glitter argentato, oppure con tacco sottile e struttura a mo' di calza, molto aderente, in nuance più scura che trovate su ASOS.



