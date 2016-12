Scarpe retrò, tornano le silhouette da signorina: i modelli su cui puntare

Le scarpe retrò per la primavera 1 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Scarpe retrò: con cinturino alla caviglia e punta triangolare 2 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Modello basso, in bianco e nero con fiocco a contrasto nero 3 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Sandali estivi, hanno tacco con brillantini e cinturino alla caviglia 4 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Un modello particolare, con pon pom rosa nella parte frontale 5 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Sandali anni 60, tacco basso e banda frontale 6 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Mary jane, il cinturino si trova a metà piede e la nuance è color nude 7 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Ballerine estive, con motivo a righe rosso e bianco 8 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Rosse, con lacci sottili alla caviglia e doppia banda 9 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Modello sling-back color verde acido 10 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Per chi le preferisse in nuance pacate 11 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Comunemente chiamate "Chanel", si caratterizzano per il cinturino regolabile nella parte posteriore 12 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Pochissimi centimetri di tacco, molto chic 13 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Stivaletti stringati, perfetti da abbinare con jeans e gonne 14 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Stivali con tacco alto e ampio, ricordano i modelli anni 70 15 di 15 Dal Web Dal Web Le scarpe retrò per la primavera Scarpe stringate molto femminili, in vernice color bianco e nero leggi dopo slideshow

Il cinturino è alla caviglia: un grande classico, declinato in diverse varianti, c’è quello più sottile e fine, quello più largo e particolare, quello doppio, quello en pendant con il resto della scarpa e quello a contrasto. A voi la scelta, insomma.



Il tacco è medio: non in tutti i casi, chiaramente, ma un’altra caratteristica tipica delle scarpe vintage sono proprio i pochi centimetri di altezza. Pochi, ma sufficienti a slanciare la figura e donare quell’eleganza da tutte desiderata.



La punta è affusolata: tonda oppure leggermente squadrata, la punta delle scarpe retrò ha sempre bordi affusolati, resi morbidi e quasi scultorei. Un esempio? Le classiche stringate in vernice bicolore, bianche e nere. Un modello che ricorda le scarpe da tip-tap ma ha un’accezione tutta femminile grazie alla silhouette delicata.



Modello mary-jane: il cinturino non è solo alla caviglia ma anche a metà piede, tipico dettaglio delle scarpe mary-jane, proprio quelle indossate nel lontano Ottocento dalle bambine. Sono romantiche e molto particolari, sceglietele se amate questo tipo di stile.



Modello sling-back: il cinturino c’è ma si trova nella parte posteriore, appena dietro la caviglia. Queste scarpe si contraddistinguono per una silhouette affusolata e per l’altezza del tacco solitamente medio-bassa. Sono comunemente chiamate “Chanel” proprio perché Coco Chanel fu una delle prime a idearle e indossarle.



Il consiglio in più: le scarpe dal gusto retrò sono molto varie: si passa dai mocassini agli stivaletti stringati, senza dimenticare sandali con pon pom e tacco a spillo, ballerine e tacco squadrato. Voi puntate sul modello che più si adatta ai vostri look, eviterete così di incappare in mise azzardate.



