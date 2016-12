18 marzo 2015 Scarpe primaverili: i modelli da non perdere per la prossima stagione Alte ed eleganti ma anche basse e pratiche, tutte le tendenze in fatto di calzature per la primavera Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La bella stagione è alle porte così come il momento di rimettere mano al proprio guardaroba accantonando i capi e gli accessori più invernali, scegliendo quelli più leggeri e colorati per inaugurarla al meglio. Abbiamo selezionato i migliori modelli di scarpe per la primavera.

Amanti del tacco sottile e delle forme femminili? Per voi c’è il modello in camoscio rosa acceso di Alexander Wang oppure in vernice rossa le classiche décolleté firmate Christian Louboutin.



Restando in tema di altezza troviamo anche il sandalo prezioso di Gianvito Rossi, da sfoggiare in occasione di una serata speciale, l’immancabile sandalo Saint Laurent con plateau anni Settanta, estremamente di tendenza.



La via di mezzo ve la offre Nicholas Kirkwood, la nuance scelta è quella brillante del giallo acido, il tacco è medio. Per chi di voi fosse invece alla ricerca di modelli retrò, imperdibili i sandali color cachi di Gucci, quelli lilla effetto metal con lieve zeppa in sughero firmati Marc by Marc Jacobs oppure la proposta di Miu Miu in vernice celeste pallida, basse e da bambolina.



A proposito di scarpe flat dall’aspetto romantico, Repetto continua la sua ascesa tra le tendenze con il modello tradizionale di ballerina proposta in rosa baby. Simpatica la versione in denim con gattino stampato di Charlotte Olympia, anni Ottanta con quel tocco di rosa schocking quella di Roger Vivier.



Per l’ufficio trovate i mocassini rosa di Tod’s e le Jimmy Choo a punta nere, entrambi cult da sfruttare non solo durante la primavera.



