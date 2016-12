5 dicembre 2014 Scarpe in vernice: modelli per la sera e per il giorno La selezione dei must have di stagione, tra décolleté classiche e altre più contemporanee Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le scarpe in vernice sono un grande classico che puntualmente torna in passerella e nelle vetrine. Proprio come accade per questa stagione invernale, dove la tendenza sembra aver guadagnato nuovamente punti, imponendosi come vero e proprio must have.

Céline rompe con il passato e propone dei sandali con zeppa dalla silhouette minimal e dalle tonalità naturali. Non solo per l’estate ovviamente, questi modelli possono essere abbinati a un buon paio di collant scure, ma anche indossati sotto dei pantaloni sartoriali.



Discorso similare per Louis Vuitton, l’impronta creativa del nuovo Direttore Creativo, Nicolas Ghesquière per anni al timone di Balenciaga ndr, si è fatta sentire con delle proposte stivaletto e décolleté moderne e molto interessanti.



Da Jason Wu è la sensualità a parlare, le calzature presentano un tacco vertiginoso e si impreziosiscono di un dettaglio metallico in punta.



Le alternative che troverete nei negozi sono variegate, per chi di voi ama i classicismi, ci sono le Gianvito Rossi in vernice nera con tacco sottile. Da Gucci la scelta ricade su una décolleté dal fascino retrò, cinturino alla caviglia e aperture laterali.



Alla ricerca di qualcosa più colorato? Miu Miu propone tacco medio nella tonalità del blu navy e Jimmy Choo nel rosso fragola. Nuance chiare per Michael Michael Kors e Saint Laurent.



