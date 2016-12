Scarpe in saldo: la selezione dei modelli must have per l’inverno

07:00 - L’inizio dell’anno, e la fine del break natalizio, sono sinonimo di grandi occasioni, parliamo di quelle legate ai saldi di gennaio. Abbiamo selezionato i modelli di scarpe immancabili, scopriteli nella selezione.

Andando in ordine alfabetico: Acne Studios propone un paio di stivaletti con tacco largo e zip frontale. La pelle è nera e lucida, la vestibilità morbida e l’altezza adeguata.



Di tutt’altra pasta le ballerine glitter di Bottega Veneta, sono piatte e nella nuance pallida del celeste. Sempre ballerine, ma in pelle rossa e con motivo zig zag, quelle di Chloé.



Altra proposta interessante è quella di Dolce&Gabbana, il tacco è midi, tra le tendenze più in voga del 2014, e il pattern è vintage: pois rossi su fondo scuro.



Erdem sceglie delle calzature a punta, fiocco in pelle e tonalità a contrasto blu e carta da zucchero. Rimanendo in target flat, troviamo le slip on, sportive quanto basta con pelle bucherellata di Tory Burch.



Se siete invece alla ricerca di scarpe per slanciare la figura, trovate gli stivaletti platform di Tod’s, in suede nero e i sandali dorati di Isabel Marant.



Dulcis in fundo, Nike sportive e colorate, alternate a un paio di stivali cuissardes, alti sopra le ginocchia.



