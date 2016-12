4 febbraio 2015 Scarpe a punta: dal tacco alto ai modelli di tendenza per l’inverno Must have di stagione, si adattano a diverse tipologie di look. Scoprite la selezione Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Più o meno affusolate, alte e particolareggiate, le scarpe a punta continuano a riscuotere successo anche per questa stagione.

Le abbiamo viste sulle passerelle e per le vie della città, durante la settimana della moda e non.



Le idee su come abbinarle ad altri capi si sprecano, scegliete il buon vecchio total black e dategli una sverzata di colore con un accessorio coloratissimo.



Oppure puntate su dei colori sobri, anche in vista della primavera, e immergetevi in un’atmosfera totalmente romantica.



Tra i modelli da acquistare sicuramente non mancano un paio di Gucci in vernice nei toni del viola. Il tacco è midi e i dettagli retrò.



Per stare in linea con questo stile ci sono le décolleté molto più alte di Gianvito Rossi; particolari con pattern bicolore in pelle gli stivaletti di Kenzo.



Decisamente più maschili le varianti di Stella McCartney, con fascia elastica, ideali anche per le calzature più smilze, e di Tod’s, sempre color vinaccia scuro, con gancio dorato.



Gli stivaletti in suede cammello di Acne Studios vincono per praticità e avanguardia nelle forme.



