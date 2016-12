Sandali etnici: tendenza d’estate

I sandali per l’estate 2016 ? Punta sullo stile etnico . Scegli calzature caratterizzate da decorazioni particolari di altri popoli e Paesi, frange e lacci più o meno sottili, perline e colori accesi: si riveleranno la scelta giusta per completare la maggior parte dei tuoi look estivi . Ecco i modelli su cui puntare.

Sandali gladiatore: si definiscono tali tutti quei modelli di sandalo con lacci, più o meno lungi, più o meno sottili. Sceglieteli se avete polpacci allenati o semplicemente magri. Abbinateli ad abiti corti oppure a shorts e bermuda di tutti i tipi.



Sandali infradito: altro grande classico che non muore mai. Ricordate solo che con le infradito la pedicure precisa è d’obbligo. Le fantasie che trovate in commercio sono molto variegate: dai modelli con perline colorate a quelli semplici in cuoio.



Sandali con ricami: colorati e vivaci, hanno i tipici decori in stile etnico. Puntate su modelli afro molto particolari e indossateli di giorno come di sera, si riveleranno la scelta giusta anche con un abito lungo.



Sandali con frange: particolari e ricercati, ricordano le atmosfere hippie degli anni Settanta e si adattano in particolare a uno stile gipsy. Anche in questo caso la scelta è molto variegata. Il consiglio in più? Per il primo paio puntate su tonalità sobrie.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it