San Valentino 2015: dagli accessori ai capi di tendenza

07:00 - San Valentino è una delle ricorrenze più antiche. Festività che celebra l’amore e gli innamorati, è spesso stata contestata per il significato commerciale che ha assunto nel corso degli anni. Indipendentemente dalle vostre riflessioni a riguardo, l’occasione può essere ottima per passare una serata piacevole con il proprio partner, indossando, ovviamente i vestiti giusti.

Gli abiti perfetti per l’evento possono essere color rosa tenue, tinta romantica per eccellenza, ma anche più passionali nella nuance del rosso. Scegliete la silhouette più adatta alla vostra fisicità e cercate di non accostare troppi colori. Rischiereste di perdere fascino.



Oltre alle tinte d’eccellenza, vi sono chiaramente anche accessori personalizzati da cuori e simboli romantici. Un abito come quello di ALICE+OLIVIA, nero con cuoricini bianchi, potrebbe essere perfetto anche per un primo appuntamento.



Se agli abiti preferite jeans e maglietta, per voi ci sono la maglia in lana grigia di Moschino, quella a strisce in cotone a maniche tre quarti di Marc Jacobs e il completo, composto da mini gonna a ruota e top, di Ichiban.



Infine potreste optare solamente per gli accessori. Christian Louboutin propone décolleté tacco 15 in bianco con maxi cuore nella parte frontale; versione flat per le ballerine di Roger Vivier. Più sportive? Ci sono le sneakers in tela di Comme des Garçons.



