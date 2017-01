Saldi invernali: i capi e gli accessori da non lasciarsi scappare

Tempo di saldi e di tantissime occasioni! Hai già stilato la tua lista dei desideri? Se non hai ancora le idee chiare su cosa comprare con le promozioni invernali, niente panico! Abbiamo selezionato per te i must have dell’ Autunno-Inverno 2016 da non lasciarsi scappare a prezzi speciali.

In testa alla classifica delle cose da comprare on sale, noi posizioniamo un abito in velluto, il tessuto più soffice di stagione. A noi piace molto la silhouette da étoile di Valentino in verde bottiglia con balze generose sulle profonde scollature a V, sia sul décolleté che sulla schiena.



Quanto ai capispalla, non puoi assolutamente farti mancare un cappotto cammello - come quello doppiopetto di Weekend Max Mara con collo a camicia e tasche sui fianchi - una giacca biker metallica in tinta silver e una cappa - ti suggeriamo la mantella di Salvatore Ferragamo a stampa geometrica multicolor.



Ai piedi punta sui un paio di cuissardes, gli stivali più hot di stagione - come il modello di Gianvito Rossi in suede grigio con robusto plateau e tacco medio squadrato en pendant. Oppure scegli un paio di ankle boots particolari. Un esempio? I tronchetti di Dries Van Noten in pelle a stampa pitonata dal sapore esotico con tacco bombato.



E le borse? Approfitta dei saldi per acquistare una it-bag a prezzi ridotti come la Monogramme Large di Saint Laurent in suede blu da sfoggiare da mattina a sera. E una clutch fantasia, come il modello a libro di Olympia Le-Tan dedicata a Snoopy e impreziosita da ricami e applicazioni in feltro di lana vivaci e colorate.



