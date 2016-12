Saldi: ecco cosa conviene acquistare ora sfruttando gli sconti di fine stagione

07:00 - Le vacanze natalizie si concludono proprio oggi, con l’Epifania, ed è già tempo di pensare ai saldi e agli acquisti must have da programmare. Abbiamo selezionato dieci capi da non perdere per questo inverno 2014-15.

Partiamo dagli essenziali: il cappotto. Serve a tenere caldo sì, ma non solo. È un vero e proprio alleato di stile durante la stagione fredda. Per questo è fondamentale sceglierlo di qualità e in una tonalità facilmente abbinabile. Il modello in questione potrebbe essere quello con bottoni a scomparsa di Marni, lunghezza media, si distingue per semplicità ed eleganza.



Gli accessori rappresentano un altro investimento a lungo termine.



Per le borse orientatevi verso una borsa business, capiente e resistente, proprio come quella di Fendi in nero.



Per la sera, invece, c’è la clutch costernata di gemme luminose, firmata Miu Miu. La potete portare sia a mano che a tracolla.



A livello di calzature, un paio di stivali in pelle, come quelli di Valentino in marrone scuro con frange laterali, e delle décolleté classiche, come quelle di Jimmy Choo in pelle lucida nera, rappresentano must have d’eccellenza.



Infine, una sciarpa calda con motivo check di Isabel Marant étoile, un paio di occhiali da sole di Stella McCartney, una camicia in seta color avorio di Nina Ricci e una maglia pesante in grigio di T by Alexander Wang, concludono la cerchia degli essenziali.



