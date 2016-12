Rosso: colore della passione, caldo e avvolgente, torna in passerella

07:00 - Il rosso è la tinta della passione, del calore, del fuoco. Per la stagione invernale lo abbiamo visto sfilare in passerella, come dettaglio per accendere un look sobrio, ma anche come scelta totalitaria. Scoprite quali sono i capi must have per l’inverno 2014-15.

Moschino si orienta verso un mood divertente e scanzonato, la sfilata per l’Autunno-Inverno 2014-15 passerà alla storia per l’ilarità, e lo stupore, provocati nel pubblico. Completi a mo’ di tailleur, si sdrammatizzano nella sfumatura del rosso e con le M di McDonalds decorate in giallo.



Decisamente elegante, invece, la versione di Prada. Il tocco di rosso, nel vestito, nel foulard sottile o nei dettagli in pelo, enfatizza il mistero e il fascino di una collezione impeccabile.



Tom Ford sceglie due must di stagione: il velluto e il rosso, appunto. Lunghe vesti dalle silhouette rigide e semplificate, si alternano ad altre più strutturate in pelle.



Come vesti potreste scegliere l’abitino con pattern in bianco di Miu Miu, oppure la maglia girocollo in cashmere di Dear Cashmere. Non male nemmeno il cappotto di Stella Jean, con pattern tartan in diverse sfumature di rosso, in lana spazzolata.



Per gli accessori sbizzarritevi con delle ballerine Charlotte Olympia, degli stivaletti alla caviglia Balenciaga e una borsa mini di Proenza Schouler.



