Regali moda dell'ultimo minuto: 15 idee per tutti i gusti e gli stili

Se avete già pensato al vostro lui e siete alle prese con tutti gli altri regali, ricordate che i grandi classici sono le ancore di salvezza dell'ultimo minuto: deliziosi gli orecchini a forma di piccole decorazioni natalizie e utili i guanti in pelle nera con i polpastrelli touchscreen (tutto Asos). Immancabili i calzini, meglio se nelle tonalità del blu (Calvin Klein), e l'agenda per l'anno nuovo: divertente quella di James & Friends. Spiritose poi le ciabatte con le orecchie di New Look.



Per l'amica che ama la cancelleria, il set di bigliettini di auguri è un pensiero carino e utile, mentre per quella freddolosa la vestaglia in pile di Oysho è l'opzione perfetta. In alternativa, la tazza da tè con la scritta You are my cup of tea. Se invece volete fare un piccolo investimento, l'orologio da polso di Vivienne Westwood è una scelta raffinata e chic, mentre la palette di ombretti Naked Basics di Urban Decay è un vero must per chi è sempre attento alle ultime tendenze make-up.



Se invece state pensando a una borsa, megli orientarsi su modelli che non passano mai di moda, come la postina di The Cambridge Satchel Company. Rallegrano la casa le candele a righe di Temerity Jones mentre è un pensiero carino per gli amici che sono appena andati a convivere la scritta luminosa Love di Sass & Belle. La tazza da viaggio di Little Miss Sunshine è l'accessorio delle ragazze più cool mentre il set di smalti Sephora in confezione regalo renderà felici le patite della manicure.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it