Regali di Natale: le idee moda per la mamma

Foulard: un grande classico pensato per la mamma raffinata, puntate su una variante un po' diversa, con nuance scure come quello di Bottega Veneta.



Bracciale: il consiglio non è il solito accessorio, ma un bracciale strutturato con pietra scura incastonata nell'oro, come quello firmato By Malene Birger.



Guanti: per stare sempre al caldo, in puro cashmere di Jardin De Orangers.



Sciarpa: per la mamma più sportiva o semplicemente più freddolosa, puntate a una bella sciarpa in morbida lana, la trovate di Marc by Marc Jacobs con motivo check.



Portafogli: un regalo sempre apprezzato, specialmente se firmato. Che ne dite di quello bicolore di Miu Miu?



Cappello: di Rag&Bone è nelle nuance pacate e sobrie del crema e del sabbia.



Portacarte: altro accessorio molto utile, griffato è ancora meglio. Di Saint Laurent, in nero con logo dorato.



Portachiavi: per dichiarare amore alla vostra mamma, scegliete il portachiavi con scritta “love” di Stella McCartney.



Cintura: importante dettaglio per definire i look più disparati, c'è quella di Tory Burch con decori preziosi.



Ciabatte: non le solite pantofole, ma delle caldissime infradito in rosa, di Ugg Australia.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it