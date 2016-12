31 dicembre 2015 Pizzo, raso e tanto rosso: la lingerie sexy per l'ultimo dell'anno Come da tradizione, l'intimo delle Feste è ricercato, super sensuale e tutt'altro che quotidiano: scoprite la nostra selezione per iniziare l'anno con stile Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le feste sono ormai alle porte e se avete già deciso come passarle, magari circondati da amici e parenti, avrete anche pensato al look giusto per festeggiare con stile. Il segreto di un outfit perfetto, però, viene molto prima dell'abito scelto e inizia dalla lingerie: per Natale e Capodanno, poi, ci si può sbizzarrire con le proposte più sexy e meno ordinarie possibili, in segno di buono auspicio come vuole la tradizione.

E proprio in omaggio alla tradizione, il rosso non può che farla da padrone in tutte le collezioni per le feste: da L'Agent Provocateur a Yamamay, passando per Lovable e La Perla, ogni marchio ha la sua versione. Sensuale e disinvolta oppure raffinata: se il rosso e le sue innumerevoli sfumature è il tuo colore, non c'è che l'imbarazzo della scelta!



In alternativa, non sottovalutate il potere seduttivo di baby-doll (Oysho e Intimissimi) e body (Intimissimi): meno scontati del classico completo e quindi particolarmente ricercati. Il pizzo è l'altro protagonista delle collezioni festive: macramé per Lovable, raffinato per Intimissimi Boudoir Living Room ed esplosivo nelle proposte firmate L'agent Provocateur.



Il segreto per godere al meglio della licenziosità delle feste? Concedersi tutto quello di cui spesso la routine quotidiana ci priva: dalla compagnia dei nostri cari al buon cibo, fino alla lingerie fantasiosa, addirittura dorata come il completo firmato Yamamay!



