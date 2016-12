20 novembre 2014 Pellicce ecologiche per l’inverno 2014 La stagione invernale è ormai alle porte: ecco i modelli di tendenza fra i quali scegliere una morbida pelliccia. Rigorosamente finta Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - L’inverno è ormai arrivato nella maggior parte delle città italiane e se ancora non avete scelto il cappotto giusto che vi accompagnerà durante la lunga e fredda stagione che ci aspetta – ve ne consigliavamo di belli qui – potete sempre optare per una giacca in pelliccia, rigorosamente ecologica. Corta e nei toni scuri, oppure lunga e nelle tonalità del ghiaccio per un effetto regina delle nevi: ecco i modelli più cool fra i quali scegliere.

Se pensate che la pelliccia sia impegnativa, vi sbagliate di grosso: le passerelle delle ultime stagioni hanno infatti sdoganato definitivamente il capo, diventato contemporaneo, adatto a tutte le età e, soprattutto, a tutti i giorni. È un passepartout la giacchetta corta in pelo nero di Michelle Keegan (disponibile online su Asos) così come quella con cintura in vita di Patrizia Pepe, il giaccone di Religion o ancora il capospalla di Dries Van Noten: si possono indossare dalla sera alla mattina, con le sneakers ai piedi così come con i tacchi alti.



Per chi ama farsi notare, non può mancare la fantasia animalier, nella divertente versione di Asos Collection, o quella in black and white: super chic per Michael Kors e sportivissima da H&M. Ricordano le pellicce della nonna la voluminosa giacca di Story of Lola, che promette di tenervi al caldo per tutto l’inverno, e il lungo cappotto di River Island.



Sono perfetti per i weekend d montagna i cappotti in pelliccia bianca: nella versione di Stella McCartney, Pepe Jeans e Elisabetta Franchi. Fedeli alleati per affrontare la città, invece, il gilet in pelliccia di Zara e la giacca shearling di H&M, pratiche e comodissime.



