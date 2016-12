5 febbraio 2015 Pattern mania: dai capispalla agli accessori, la tendenza persiste di stagione in stagione Dai giochi geometrici alle forme optical, si rivela la scelta migliore per un look d’impatto Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - I pattern, motivi grafici sfruttati sui tessuti sia dai tempi dell’antichità, sono tornati in voga nelle ultime stagioni decorando non solo capispalla e abiti ma anche accessori come borse e scarpe. Abbiamo scelto qualche esempio al quale ispirarsi per l’inverno.

Durante gli show milanesi, Missoni ci ha stupiti con un’atmosfera particolarmente anni Settanta nella quale tinte calde e forme geometriche si uniscono per dare vita ad abiti ricercati e al tempo stesso casual.



Ben diversa la tipologia di pattern scelta da Sportmax, dove è l’animalier a prevalere su tutto. Dai cappotti alle gonne, l’effetto maculato definisce i codici della sfilata.



I colori diventano accesi e si respira allegria nella collezione firmata da Stella Jean, nessun timore a mescolare tra loro diverse tipologie di stampe.



Se siete alla ricerca del capospalla perfetto, per voi c’è il modello dorato di Etro, con spalle e silhouette definita.



Più colorati i pantaloni a palazzo di Dries Van Noten, nelle tonalità accese del rosa; oppure la gonna a tubino medio-corta di Roberto Cavalli con inserti in rosso e bianco, per ravvivare un look scuro.



E a proposito di nero, non manca l’abito in maglia con disegni optical di Acne Studios e la felpa corta di Alexander McQueen.



Quando si parla di pattern è impossibile non citare il tartan, la camicia in flanella proposta da Isabel Marant ne è l’esempio perfetto.



