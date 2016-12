Paris Fashion Week: le sfilate degli ultimi giorni da Louis Vuitton a Saint Laurent

Al defilè di Louis Vuitton sfila la rivisitazione del passato in chiave contemporanea. L'atmosfera che si respira in pedana è il trait d'union tra punk, urban e romanticismo. Che si materializza in corpetti di pelle, in pantaloni in vernice lucida, nei contrasti di stili e di cromatismi.

Le giacche di pelle si alternano a lucidi coat in vernice. Sulle gonne esplodono colori accesi dal rosso intenso al gold. Gli abiti manica corta diventano un tutt'uno con lunghi guanti in pelle. E si vestono di importanti giochi di geometrie, di veli vaporosi e di sensuali trasparenze.

Romantici dress tempestati da preziosi ricami di paillettes sfilano al fianco di lunghi abiti in una seta molto delicata e si abbinano a boots neri, per un risultato finale molto punk. Le mini-bag, rigide e squadrate si vestono del classico monogramma che cambia identità accanto a pattern animalier. E fanno spazio a grandi borse valigia della stessa forma e a maxi zaini stampati. Protagonista dello show il rosso che si combina con il bianco e il nero e si alterna a tonalità neutre e a un freddo azzurro cielo. Si intravedano sprazzi di verde intenso e militare, romantiche fantasie foulard.



Tornano alla ribalta gli anni 80 alla kermesse di Saint Laurent. Che scava nell'archivio dell'Haute Couture dell'epoca e porta in passerella sexy mini-dress con scollature profonde, illuminati da paillette, strass e cristalli. Le gambe si scoprono e le spalle sono messe in risalto dai volumi, portati all'estremo. Imperano volant importanti, nuovole di tulle, le pellicce a forma di cuore, e le cinture in vita che segnano la silhouette. Lo smoking si alterna a biker, a giacche tempestate di piume e a bomber nella trama matelassé. La palette cromatica spazia dal nero al silver, dal blu elettrico al fucsia.



In casa Hermès, invece, tiene banco un lusso minimal dall'allure androgina. Gli orli si allungano, gli orpelli scompaiono e il punto vita si alza.

Gli abiti e le tuniche, ampie e fluide, sono talvolta impreziositi da collane talvolta segnati in vita da cinture. Quelli lunghi senza maniche si combinano a lunghi guanti in pelle en pendant. Le giacche in pelle, lunghe o corte e dalla linea pulita, si alternano a coat di renna, a pellicce a motivo spigato e a cappotti corti in panno e dalla linea svasata. I maxi-cardigan si combinano con pantaloni rigorosamente cropped e ton sur ton. I colori, principalmente neutri e in tinta unita, spaziano dal cammello al corda, dall'antracite al blu notte, per poi declinarsi nelle nuance del celeste, del bordeaux, del pesca e del cioccolato. E infine lasciare spazio a delicati giochi di geometrie e stampe foulard.



Giambattista Valli racconta il guardaroba di una donna romantica attratta da sfumature street. Queste donne non indossano pantaloni, portano i sandali alti come stivali, ricchi di lacci che fasciano il polpaccio. E per la sera scelgono abiti lungi e fluidi, talvolta nella tonalità del rosso intenso. La sfilata è un trionfo di fiori colorati che si stagliano su sfondi bianchi e neri e si tingono di giallo, di oro e di blu elettrico sui tailleur e sulle pellicce, di rosa sulle gonne. Ma imperano anche sui cappotti avvolgenti e sui vestiti, preziosi e in chiffon.

Protagoniste, sono anche le ruches. Che arricchiscono maxi-coat e percorrono le gonne dei mini-dress e degli abiti leggeri, vaporosi e illuminati da piallettes e cristalli.



