Parigi: il nuovo romanticismo di Valentino

Spiega lo stilista: “La moda deve reagire e non rispecchiare (…) con il romanticismo come libertà e come approccio alla vita e all’emozione, rifiutando qualsiasi legame con la fragilità”. La donna Valentino è dunque romantica, vestita di tuniche, di mantelli e di fiori di campo, ma le corolle sono giganti, le borse hanno grandi dimensioni e toni quasi squillanti, i cappucci e i colli sono importanti come sculture, le silhouettes lineari si aprono in spacchi e si coprono di frange, cristalli e ricami, per esprimere e raccontare la forza di questa nuova eroina del quotidiano, capace di reagire all’aggressività dei nostri tempi e di respingerla.



I colori sono decisi, dal classico rosso Valentino al rosa shocking, scelto per anche per la giacca ampia, ai toni intensi delle grandi viole del pensiero disegnate sui lunghi abiti dai materiali consistenti e per nulla eterei, pur nella leggiadria e nella morbidezza delle forme.