Parigi: Chanel salpa le ancore e presenta la collezione Cruise 2019

Il tema dominante della collezione, indossata da croceriste trendy e marinare, sono le righe, come impone la tradizione navy. I colori sono i classici bianco e nero, tutti i toni del blu e dell’azzurro, dal celeste pallido al notte, e qualche tocco di rosso, che animano pantaloni, tailleurs, mini abiti dalle linee pulite e all’occorrenza scivolate. Elemento iconico della collezione, oltre al classico logo con le C intrecciate, è la scritta “La Pause”: il nome viene dalla proprietà di Gabrielle Chanel a Roquebrune-Cap-Martin, in Costa Azzurra, proposta su felpe e maglie, indispensabili per combattere l’umidità e il fresco delle serate in alto mare.



Onnipresenti i collant bianchi (bellissimi, anche se qualcuno potrà non crederci) e iconici cappellini a baschetto, impreziositi da reticelle luccicanti e altri ornamenti, che completano il look. Nella collezione si trovano anche i crop top, i jeans, il maxi blazer amato da Coco. Per la sera ci sono abiti più luccicanti, ornati di paillettes e cristalli, da indossare con il cappello a tesa larga. L’insieme è fresco e giovane, ma con quell’eleganza e leggerezza tipica della maison.