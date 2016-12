23 ottobre 2014 Pantaloni da ufficio, chic e pratici da scegliere per un look giornaliero Vi sveliamo le tendenze che coinvolgono uno dei capi più amato dalle donne Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Scegliere giorno dopo giorno il look adatto per andare a lavoro, non è cosa poi tanto facile. La regola principale è sicuramente quella di non strafare, una camicia elegante, abbinata a un paio di pantaloni sartoriali, per esempio, può rivelarsi la soluzione vincente.

Sulle passerelle per l’Autunno-Inverno 2014-15 la tendenza principale è legata all’ampiezza della silhouette, senza esagerare, come nel caso di Hermès che punta sulla vita medio-alta e sceglie stoffe leggere, in grado di snellire e allungare la silhouette.



Da Anthony Vaccarello le fattezze sono più slim, il punto vita si abbassa lievemente, i fianchi non sono evidenziati, al contrario c’è una certa morbidezza, la tonalità prevalente è il grigio cenere. Maison Martin Margiela vira verso sinuosità sottili, i pattern appena accennati, come il tartan nelle sfumature del marrone e un gessato delicato.



Tra gli acquisti che potete fare, c’è il modello corto alla caviglia color paglia di Miu Miu, oppure con pietre preziose in grigio cenere di Dolce&Gabbana. Con piega centrale quelli cipria di Chloé, a vita molto alta di Victoria Beckham.



Importante la proposta di Valentino, in lana spessa grigio chiarissimo, evidenziano il punto vita e si allargano sulle gambe. Semplici con motivo gessato ton sur ton di The Row.



