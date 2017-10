Pantaloni bianchi: il look giusto per ogni occasione

I pantaloni bianchi sono sinonimo di estate , in lino leggero, in soffice cotone o in denim , sono una buona alternativa agli abiti , da indossare specialmente quando si è abbronzate, per mettere in risalto la pelle. Che li portiate ampi o dalla silhouette aderente, l’ estate 2016 vi offre diversi modelli per creare differenti look, seguite i nostri consigli per non sbagliare .

Un look per combattere l'aria condizionata (o come buona idea per il rientro)? Abbina i pantaloni bianchi dal taglio slim a una maglia con maniche lunghe

Classici: hanno la vita piuttosto alta, il taglio netto e sono perfetti per chi cerca uno stile raffinato con un twist in più. Il consiglio è quello di non abbinare mai i pantaloni bianchi classici a pezzi troppo scuri, se vi piacciono i capi colorati sceglieteli in nuances neutre e non troppo vivaci.



Culotte: tra i modelli più di tendenza delle ultime stagioni, le culottes sono la soluzione diversa e contemporanea ai soliti jeans. Abbinateli a un paio di sandali con tacco e a una camicetta semplice. Sarete perfette da mattino a sera.



Palazzo: eleganti per antonomasia, i pantaloni palazzo sono un’ottima scelta anche per l’ufficio. Se il total white vi stuzzica, provate ad abbinarli a una camicia nella stessa tonalità di bianco, magari ricamata o in seta. Da portare fuori o dentro i pantaloni, a seconda del gusto personale.



Vita in evidenza: con fascia elastica o cintura da legare, il punto vita in questo modello di pantaloni è importante e, se ben calibrato, slancerà il vostro fisico e vi farà apparire più alte. Per completare il look vi basteranno poi dei tacchi, anche di media misura. Il consiglio è quello di puntare sull'abbinamento con capi e accessori in sfumature metalliche, chic ed estive.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it