Occhiali da vista: i nuovi modelli per il 2016

Gli occhiali da vista sono decisamente entrati a far parte della cerchia di accessori must have , sia che ne abbiate realmente bisogno sia che vogliate togliervi uno sfizio e vivacizzare il look. Abbiamo selezionato alcuni tra i modelli più interessati su cui puntare per il 2016 .

Rettangolari: occhiali con silhouette semplice ed elegante, da scegliere se vi piace l'estetica rigorosa. Puntate su modelli in nuance sobrie, come il marrone o il nero. Un esempio? Quelli di Gucci.



In metallo: tondeggianti oppure dalle forme più particolari, hanno il vantaggio di essere estremamente leggeri e di non appesantire troppo i lineamenti del viso. Sceglieteli dorati come quelli di Victoria Beckham.



Da gatta: il classico modello "da segretaria" retrò. Le varianti per il nuovo anno sono tante e varie, puntate su quelle ricche di dettagli oppure molto semplificate. Sceglieteli se apprezzate lo stile vintage. Cutler and Gross ne propone un paio interessante con monatura in cellulosa nera.



Anni 70: altro grande classico che non smette di essere di tendenza. La parte superiore è in cellulosa mentre quella inferiore in metallo sottile. Il modello più conosciuto è quello proposto da Rayban.



Colorati: vi piace l'idea di aggiungere un tocco di colore al vostro look? Puntate su una variante accesa, e scegliete le nuance che più si addicono ai vostri colori, capelli e occhi in primis.



Più in generale il consiglio è quello di provare più di un paio di occhiali, immaginarvi di abbinarli ai vari capi. Gli occhiali da vista sono il complemento che può realmente svoltare lo stile personale, sceglieteli con cura!



