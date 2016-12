Occhiali da sole retrò per l’estate 2016

Stampa tartaruga: un grande classico, nei toni del marrone, si declina su silhouette e misure diverse mantenendo sobrietà. Sceglietela per occhiali da sole da sfoggiare con un look basic, jeans chiari e t-shirt bianca, sarete perfette in poche mosse.



Forma tondeggiante: gli occhiali tondi sono un must che non teme rivali. Tipici degli anni Sessanta e Settanta sono tra i preferiti di star e modelle. Il consiglio è di scegliere una misura che ben si adatti al vostro viso e di non esagerare con colori troppo sgargianti.



Aviatore: altro cult pronto a tornare ogni nuova stagione, troverete il modello da aviatore sia con lenti sfumate che a specchio. Evitatelo se il vostro viso è troppo piccolo, sceglietelo invece se il suo stile deciso vi caratterizza.



Gatta: la silhouette da gatta ha avuto un exploit notevole anche nel settore dell’eyewear da vista. Per gli occhiali da sole prevalgono modelli con lente scura, dettagli multicolore oppure il classico nero. Da vera femme fatale, bisogna saperli portarli.



