4 dicembre 2014 Neve in città: la selezione di prodotti per essere chic anche con le intemperie I must have immancabili per le giornate d’inverno più rigide Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - La neve è uno di quei fenomeni atmosferici più amati, da grandi e piccini. Peccato che durante il periodo non festivo possa provocare non pochi disagi, tra circolazione bloccata e rischio infortuni sulle strade ghiacciate. Abbiamo selezionato i capi must have per non rinunciare allo stile, nemmeno durante le intemperie.

Le passerelle corrono in nostro aiuto con qualche look studiato ad hoc, da Christine Pung, per esempio, i colori caldi, come burgundy e avorio, sono i protagonisti, insieme a capi strutturati.



Anche Christopher Raeburn non si tira indietro in fatto di ispirazione montanara, la collezione propone ampi pantaloni con risvolto maxi a contrasto, giacche tecniche da allacciare in vita, e maglioni con orsi polari.



Da Tommy Hilfiger il paesaggio nevoso è il fil rouge di tutta la sfilata, montoni declinati in bomber e in giacche termiche, scarponi con qualche centimetro di altezza (che non guasta mai) e berretti a volontà.



Da aggiungere alla vostra wishlist sicuramente i pantaloni caldissimi di Jardin des Orangers, ma anche quelli a mo’ di fuseau con nuance sobrie di Marc Jacobs.



Per dare un tocco di colore c’è il maglione V neck arancione vitaminico di Tomas Maier, abbinatelo alla giacca termica con cappuccio di Canada Goose per spezzare nelle tonalità e nello stile.



Alla ricerca di una maglia più sobria? Trovate la proposta di Burberry Brit, in blu con decorazioni tipicamente invernali. E ai piedi un paio di stivaletti in pvc rinforzati firmati Miu Miu.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it