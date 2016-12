16 dicembre 2014 Natale: i look più caldi e trendy per una giornata speciale I suggerimenti su cosa indossare e come abbinare tra loro i capi durante la giornata festiva Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Che siate in compagnia di amici e parenti, a casa o al ristorante, il look per il giorno di Natale deve possedere una caratteristica principale: calore e gioia. Vi aiutiamo con qualche suggerimento per degli abbinamenti ad hoc.

Se fate parte di quella schiera di ragazze che prediligono la comodità, soprattutto con l’inverno e il freddo, la sfilata di Antonio Marras fa al caso vostro. Protagonisti ampi maglioni decorati, il collo è ampio e le illustrazioni, sapientemente cucite, vi faranno innamorare.



Come opzione potreste puntare al maglione asimmetrico, nei toni del cachi e del marrone caffè, di Stella McCartney, oppure in avorio con effetto peluche di Alexander McQueen, entrambi perfetti per la gonna tartan con inserti di pailletes.



Sempre in morbida maglia, l’abito grigio di Schumacher, si impreziosisce di piccole gemme che illuminano il look senza eccessi. Scegliete delle collant scure e il gioco sarà fatto.



Da Carven l’ispirazione vira verso gli anni Sessanta, abiti corti e stretch declinati in tonalità calde e accostati a stivali molto alti. L’abito in bordeaux, in particolare, con zip e maniche lunghe potrebbe essere la soluzione perfetta, a patto che non dobbiate stare in un luogo non particolarmente riscaldato.



Per le amanti del rosso vivo, proprio quello che contraddistingue il Natale, ci sono la maglia con stelle in argento applicate, di Marc Jacobs, e la gonna preziosa in jaquard di Dolce&Gabbana.



Le calzature ideali? Un paio di Roger Vivier con tacco midi oppure slippers Christian Louboutin effetto matelassé, di colore rigorosamente rosso.



