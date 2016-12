Natale 2016: 3 look per le serate di festa

In vista del Natale , sempre più alle porte, non si perde mai occasione per festeggiare, tra amici, in famiglia ed anche al lavoro. Se non sai cosa indossare, lasciati ispirare dalle nostre idee: abbiamo selezionato 3 look perfetti per i brindisi di Natale .

Party Aziendale - È un evento sì, ma pur sempre tra colleghi. Dunque punta su un look sofisticato e bon ton, senza eccedere in eleganza e in eccentricità. La scelta ideale è un abito a stampa fiorata, come il modello in seta dal sapore Seventies proposto da Giambattista Valli, romantico e fresco al punto giusto. Completalo con gli ankle boots neri di Givenchy, che ne smorzano l’eleganza generando un gradito gioco di contrasti. Sopra scegli una cappa nera in velluto - molto bella quella di Prada - e illumina il tutto con un paio di orecchini a cerchio: Ippolita li propone in oro rosa con cristalli lucenti.



Cena di Natale tra amici - Osa una minigonna in tinta gold per un brindisi tra BBF (best friends forever). E affievoliscine l’eccentricità con un pullover grigio avvolto in ruches e volant - molto romantica la versione firmata Valentino. Aggiungi un tocco di bordeaux con gli stivaletti di Gianvito Rossi dal tacco comodo e completa con la nota retrò-chic di un cappotto cammello dalla linea pulita, lungo fino alla caviglia.



Brindisi in famiglia - Per festeggiare in famiglia, a noi piace molto il look gonna plissé e dolcevita. Punta su un modello longuette in chiffon blu, come quello di Vince e abbinala a un dolcevita nero a manica lunga. Aggiungi un po’ di verde smeraldo con la pelliccia eco di Pinko e completa con i chelsea boots neri di Acne Studios.



