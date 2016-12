Natale 2016: 3 look da sfoggiare al cenone

Il countdown al Natale è iniziato! Sai già cosa indosserai al cenone del 24 dicembre? Noi abbiamo scelto tre look perfetti per la serata più ‘rossa’ dell’anno! Che tu abbia in programma il tradizionale cenone in famiglia oppure una cena con gli amici, noi abbiamo l'outfit che fa per te!

Cenone tra amici - Se hai in agenda un viaggio, porta con te un po’ di spirito natalizio che ti faccia sentire a casa puntando su un abito rosso, il colore delle festività. Il consiglio? Scegli un modello sensuale e bon ton allo stesso tempo, come il modello di Zara dalla linea longuette che scopre le spalle e si avvolge in un romantico maxi volant. Aggiungi un pizzico di ironia con l’astuccio di Gucci a stampa multicolor e con i divertentissimi orecchini Bag Bugs di Fendi.



Cenone in famiglia - Natale in casa tra parenti? Opta per un look casual ma ricercato. Punta su un paio di pantaloni cammello dal taglio flared - molto bello il modello di The Row in twill dal sapore leggermente androgino - e combinalo a un pullover a stampa fiorata come quello proposto da Anthony Vaccarello: linea cropped, spalle cascanti, maniche allungate e ricami multicolor. Completa con le pumps nere di Gucci ispirate al design del mocassino e con la mini bag a tracolla verde bottiglia di Dolce & Gabbana.



Cenone fuori casa - Al ristorante osa una gonna eccentrica da affievolire con pullover in tinta unita. Punta sulla skirt a ruota di Red Valentino impreziosita da un coloratissimo motivo bucolico e combinala al dolcevita di Chloé dalla linea essenziale. Aggiungi una nota di blu con la borsa trapuntata di Saint Laurent. Sotto? Gli ankle boots neri di Maison Margiela con tacco scultura.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it