Natale 2016: 10 must have per la valigia delle vacanze invernali

Viaggio al freddo in agenda per le vacanze di Natale e non sai cosa mettere in valigia? Abbiamo selezionato per te 10 must have caldi, trendy e poco ingombranti che non potranno mancare nel tuo trolley: dall’ abito avvitato in lana per la sera alla cappa calda in versione multicolor. Ispirati alle nostre proposte e sarai impeccabile in ogni momento della giornata!

1) Abito daywear - Lungo, raffinato e in cashmere come il modello di The Row dalla silhouette fasciante con una linea slanciata e scultorea che si fa fluida e ampia nelle maniche svasate.



2) Abito elegante - Caldo e al contempo chic, il dress a tubino di Victoria Beckham è perfetto per un evento speciale: linea avvitata, scollatura a cuore, motivi jacquard blu sul davanti, retro in crêpe nero a contrasto.



3) Capospalla - Il cappotto è senza dubbio un capo molto ingombrante che fatica sempre a stare in valigia. Figuriamoci poi a portarne uno per la sera e uno per il giorno. Scegline uno da sfruttare all day long. Un esempio? Il coat in ecopelle blu di Shrimps effetto vintage con colletto rimovibile in ecopelliccia cipria, ammaliante, animal friendly e carico di humour inglese.



4) Pantaloni - In tessuto doppio e ampio. Noi ti suggeriamo i cropped pants di Diane Von Furstenberg con disegno geometrico blu e nero in jacquard da sfoggiare con calze doppie per riparare le caviglie.



5) Dolcevita - Un jolly che non può mancare in valigia. Per poterlo sfruttare con qualsiasi look, sceglilo in tinta neutra. A noi piace molto il color cammello del maglione di Saint Laurent dalla linea pulita ed essenziale.



6) Cappa - Un passe-partout da sfoggiare sia a mantella sopra i cappotti, sia a mo’ di sciarpa. Per dare una nota di colore e di vivacità al look, punta su un modello multicolor, come quello proposto da Salvatore Ferragamo con vivace motivo zig-zag.



7) Scarpe - Ai piedi scegli un paio di stivali alti. Ti proponiamo i cuissardes di Jimmy Choo che con la loro morbida veste in suede grigio regalano comfort e non occupano spazio in valigia.



8) Copricapo - Spazio all’ironia con il cappello. Osa il berretto in angora di Gucci nella vibrante nuance di fucsia con orecchiette a punta e applicazioni ricamate che coniugano irriverenza e fascino cosy, quello delle trecce e delle nappine applicate.



9) Stola - Niente ripara dal freddo più della pelliccia, si sa. Ma poiché è impensabile farla entrare in valigia in versione maxi coat, vi suggeriamo di puntare su una stola: opulente ed eccentrica come quella di Dolce & Gabbana da avvolgere intorno al collo.



10) Borsa - Compatta e in tinta gold, che fa tanto Natale. Come la DotCom Click di Fendi scintillante da portare a mano o a tracolla.



