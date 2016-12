Natale 2016: 10 idee regalo per lui

Dal borsone in pelle al portafoglio passando per portacarte, occhiali da sole, calze extravagant e molto altro ancora: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le personalità.



Il tuo lui è ritardatario? Nessuna scelta può essere migliore di un orologio. Noi ti suggeriamo un Faser con cinturino in cuoio e quadrante avorio. Casual e versatile quanto basta, si sposa bene con ogni look.



Per l’amante dei viaggi, punta su un borsone in pelle, pratico, compatto ed elegante, come il modello nero di Globe Trotter: gli tornerà utile sia per le vacanze natalizie che per un weekend fuori-porta.



Opta invece per uno zaino extravagant, se il destinatario in questione è stiloso: il backpack è uno dei must have più hot di stagione. Se vuoi andare sul sicuro, regalagli un portafoglio in pelle - marrone come quello firmato da Polo Ralph Lauren - o un portatessere dalla linea essenziale. A noi piace molto la proposta di Thom Brown in pelle con dettaglio stripes.



Il business man gradirà sicuramente una penna particolare da avere sempre con sé nel taschino dell’abito. Il consiglio? Una Montblanc elegante in una intensa nuance di arancione, che non la lasci passare inosservata.



Non ti resta che sfogliare la nostra gallery e prendere spunto dalle nostre idee!



