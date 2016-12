Natale 2016: 10 idee regalo per la mamma

1) Spilla - In versione eccentrica e luminosa, aggiunge al look un tocco di sontuosità. Come il gioiello di Gucci incastonato di perle bianche e impreziosito da cristalli colorati e nappine.



2) Orologio - Non solo per ritardatarie! Noi ti suggeriamo il modello in acciaio con quadrante bianco di Larsson & Jennings che si sposa bene con ogni look, da giorno e da sera.



3) Pigiama - Per le più stilose, da indossare anche fuori dal letto (come richiede una delle tendenze più hot del momento)! Scegli il completo di Olivia Von Halle, in una stampa a righe bianca e nera.



4) Accessorio per capelli - Dolce & Gabbana illumina l’hairstyle con il fermacapelli in metallo dorato impreziosito da applicazioni in pizzo, fiori smaltati rossi, cristalli e perle.



5) Borsa - Una it-bag è per sempre! Punta sulla Rockstud a tracolla di Valentino con iconiche borchiette a piramide nel design che ricorda una 24 ore.



6) Portafogli - Un grande classico da scegliere in una nuance particolare. Noi ti suggeriamo il modello in pelle rosa con iconico motivo intrecciato di Bottega Veneta.



7) Charm - Perfetto per personalizzare con ironia e originalità una qualsiasi borsa. A noi piace moltissimo la bambolina in metallo e pelliccia multicolor firmata Fendi.



8) Orecchini - Scintillanti ed eleganti come i pendenti di Marni che mixano corno naturale, resina e ottone. E si illuminano con cristalli color ghiaccio pronti a far brillare qualsiasi ensemble.



9) Accessori per scarpe - Jimmy Choo propone una coppia di pompon in pelliccia di volpe viola con chiusura a clip da applicare sulle scarpe per dare un twist di carattere e di originalità a pumps e scarpe flat.



10) Portatessere - Comodo e sempre gradito, perché le ‘tessere’ non finiscono mai. Opta per il modello di Stella McCartney in pelle viola.



