Moda: zampe motivate in circolazione

Non troverete, pertanto, in giro molti pantaloni o jeans larghi e sciolti alle caviglie. Piuttosto vi imbatterete in tute dalla stoffa leggera , dai motivi fiorati, rigati e psichedelici e ampie dal polpaccio in giù. Più rare le salopette in denim con questo taglio. A quest'ultime hanno abbassato ulteriormente il cavallo. Un modello decisamente molto comodo in caso di gravidanza. Preferite come stoffe il cotone , soprattutto ricamato, il pizzo, il poliestere e la viscosa leggera. Questi ultimi due tessuti ormai da anni incontrano i nostri gusti e alimentano la creatività degli stilisti. La loro forza è indubbiamente legata alla possibilità di indossarli d'estate e d'inverno. Soprattutto il poliestere. Infatti grazie alla combinazione con capi più pesanti potrete tranquillamente sfidare la fredda tramontana. I virus influenzali dell'anno non attaccheranno il vostro ingannevole outfit. La leggerezza esterna nasconderà ad arte i centimetri di lana che avvolgeranno il vostro corpo.

Questo stile di vestito senza gonna ma con pantaloni dal taglio nostalgico si devono indossare con scarpe dal tacco vertiginoso. Sconsigliate, quindi, le ballerine e i sandali.

Prima di tutto essendo tutine lunghe la probabilità di pulire le strade con i centimetri che avanzano è molta alta. Inoltre, sempre considerando il taglio lungo, rischiate ogni due per tre di spiaccicarvi a terra!

Capite da sole che non è soltanto una questione di stile e buongusto ma anche di sicurezza personale!

Ma questo capo non può mancare nel vostro guardaroba. Perfetto per il giorno e la sera. Ovviamente dipende dal colore e dalle fantasie scelte.

Gli outfit che potete creare cambiando scarpe e accessori sono tanti e diversi. Scegliete il motivo che più vi si addice e il vostro estro creativo esploderà davanti allo specchio. Non dimenticate, però, che siamo di fronte ad un vestito che ha segnato e identificato un periodo storico molto importante. Il vostro outfit dovrà, pertanto, avere un carattere deciso e soave.

Come sapete la moda è stata fortemente segnata dal fermento culturale di quegli anni. Ha tentato con le sue fantasie irriverenti, i suoi colori ad effetto e i suoi tagli di lasciare un segno.

Lasciatelo anche voi quando sfoggerete la vostra mise. E se potete non rinunciate ai classici pantaloni a zampa d'elefante. Un capo che a gran titolo rientra nella lista degli evergreen. Comprateli, indossateli, conservateli dentro l’armadio e poi tirateli fuori. Non dimenticate, però, che per sfoggiarli alla grande bisogna aspettare il fashion moment giusto, altrimenti si rischia il solito Carnevale addosso!