Le sfilate milanesi si sono concluse: il fashion system si trasferisce a Parigi per la Fashion Week dedicata al prêt-à-porter parigino, che ha tra i suoi primi protagonisti la collezione Autunno Inverno 2017-2018 di Yves Saint Laurent. Una sfilata che fa rivivere il mito degli anni Ottanta , in cui un ruolo di primo piano spetta ai capi di pelle.

La donne Saint Laurent per la prossima stagione fredda, immaginata da Anthony Vaccarello, sarà decisamente aggressiva, con minigonne audaci, tagli asimmetrici e maniche importanti. In passerella capi supesexy, pelle nera, cuoio, ma anche vernice e oro. Per il giorno ci sono jeans skinny e maglioni oversize; gli abiti da cocktail sono molto intriganti, in pelle, vinile, velluto e chiffon, che lasciano sempre le gambe in primo piano.



Le sfilate proseguono fino a martedì 7 marzo, in presenza di 1500 giornalisti accreditati, provenienti da oltre 50 Paesi e circa 5000 professionisti tra fotografi, buyer, modelle, truccatori, parrucchieri.