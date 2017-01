LO SMOKING BROCCATO PER I MILLENIALS DI DOLCE & GABBANA - Indossato in passerella da Cameron Dallas, webstar da 17,5 milioni di follower su Instagram, lo smoking in broccato è già un must have per l'intera tribù dei Millenials. Dolce & Gabbana puntano sempre più sui giovanissimi influencer per i quali disegnano collezioni che alternano la perfezione sartoriale dei tuxedo all'ironia di stemmi araldici ricamati su pull e giubbotti dedicati ai #nuoviprincipi



LE SCIARPE MANICA DI GIORGIO ARMANI - In una collezione in cui Giorgio Armani ha scelto di sintonizzarsi sul presente lavorando sui classici con eclettismo e spirito di sintesi spicca, evidente, un capo inedito già sicuro must have per l'inverno 2017: la sciarpa manica. Realizzata in una infinita serie di materiali e texture si infila sulla braccia per poi incrociarsi sul petto lambendo le spalle.



IL MAGLIONE NAIF DI PRADA - In una collezione che vira, decisa, verso un ritorno ai valori semplici e veri Miuccia Prada fa sfilare una serie di maglioni tricottati che, come lei stessa spiega: “Riproducono tutto ciò che un artista non dovrebbe dipingere”. Ipercromatici e sfrontati si indossano inseriti nella cintura di pantaloni in pelle o in velluto a coste dal sapore vintage.



IL BIKER SARTORIALE DI SALVATORE FERRAGAMO - Guillaume Meilland debutta sulla passerella di Salvatore Ferragamo scrivendo un nuovo capitolo della griffe. Punti di partenza i codici e l'artigianalità della Maison traslati su una collezione intergenerazionale a cui si affianca una ricercata sperimentazione materica e stilistica. Ed ecco che il biker in vitello marrone, elemento imprescindibile del guardaroba maschile, diventa tailored sostituendo le zip con automatici metallici.



IL GIUBBOTTO NINJA DI DIESEL BLACK GOLD - Le uniformi dei ninja giapponesi hanno ispirato la passerella di Diesel Black Gold. Il giubbotto corazza in nylon trapuntato con maniche e cintura obi in denim dalle dimensioni over non può mancare nell'armadio dell'inverno 2017. Connubio assoluto di ricerca materica e stilistica rappresenta l'essenza più ricercata del brand.



LA BORSA EMPIRE DIPINTA A MANO DI VERSACE - In una collezione che come spiega Donatella “Celebra gli uomini delle differenti tribù Versace” spiccano le stampe che diventano segni iconici e distintivi di uno stile preciso ed identificativo. Must have assoluto la borsa Empire dipinta a mano che riprende i disegni di collezione.



IL COMPLETO GYM COUTURE DI ERMENEGILDO ZEGNA - La crafted modernity di Ermenegildo Zegna trova il suo apice nel nuovo completo in cashmere ed alpaca che, se per quanto concerne le tecniche sartoriali si rifà alle ribattiture e alle profilature degli anni '40, dal punto di vista stilistico va alla ricerca di una silhouette super attuale con giacca a due bottoni e pantalone classico, ma morbido sul cavallo e chiuso con un elastico alla caviglia.



IL CAPPOTTO IN COCCODRILLO DI BILLIONAIRE - Il potente tycoon texano che strizza l'occhio al J.R. delle serie televisiva Dallas degli anni '80 sfila sulla passerella di Billionaire. Il suo guardaroba trasuda lusso all'ennesima potenza. Capo iconico per eccellenza è il cappotto in coccodrillo con collo in pelliccia proposto sia nella più “sobria” versione cammello che nell'eccessiva versione viola.



IL DOPPIOPETTO ASIMMETRICO DI DIRK BIKKEMBERGS - Lee Wood, al suo debutto alla direzione creativa di Dirk Bikkembergs, parte da una revisione dei codici stilistici del brand. Verità, autorevolezza e mascolinità sono le parole chiave di una collezione il cui asse portante è una assoluta disciplina sartoriale. Capo simbolo è il cappotto in cashmere navy dal taglio netto militare il cui segno distintivo è l'allacciatura asimmetrica che rivisita il concetto di doppiopetto.



IL PARKA OVERSIZE PARAMILITARY DI MOSCHINO - L'uniforme dell'inverno 2017 di Moschino è militare. Un trionfo di camouflage, in versione classica, floreale e multicolor, inonda la passerella. Il cotone verde oliva si interseca con la seta parachute dando vita a tute, giubbotti e pantaloni multitasche da veri guerrieri metropolitani. Per difendersi dai rigori della stagione più fredda un iconico parka dal volume oversize



LA CAPPA NAPOLEONICA DI ANTONIO MARRAS - Romanticismo e filosofia, incrostazioni, contaminazioni, mix materici e costruzioni da Atelier. C'est Antonio Marras che presenta la sua collezione per l'inverno 2017 con una performance all'interno della mostra “Nulla dies sine linea Vita, diari e appunti di un uomo irrequieto” allestita alla Triennale di Milano. Difficile scegliere un capo must ma la cappa napoleonica in tweed con collo in pelliccia d'antan tempestato di spille e ricami è indiscutibilmente da inserire nel guardaroba del prossimo inverno.



IL MONTGOMERY OVERSIZE DI MISSONI - Un'atmosfera postindustriale aleggia lungo la passerella di Missoni sui cui capi trame e colori si intrecciano e si fondono dando vita ad iconiche texture. Da inserire nel guardaroba dell'inverno 2017 il Montgomey oversize in un inedito tartan dalle contaminazioni giapponesi. Dettaglio di stile sono gli alamari in corda attorcigliata.