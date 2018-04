Moda: un guardaroba tutto in fiore

La primavera è la stagione dei fiori per eccellenza. Anche nel guardaroba . Del resto, perché no? Gli abiti floreali sono femminili, versatili e, se ben abbinati, possono essere elegantissimi e molto originali. Il tema è stato proposto da numerosi stilisti nelle collezioni per la primavera estate 2018: ecco allora alcuni modelli ai quali ispirare il proprio look.

Dai mini dress agli abiti lunghi, dallo stile per la città a quello più informale per il weekend o per le vacanze, dal total look a una citazione: ciascuna può inventare il proprio outfit ed essere sempre sula cresta dell’onda. Chi apprezza il tema può scegliere un pantalone fiorito, da abbinare con una blusa dalla stessa stampa, oppure un long dress, fresco e romantico, o ancora un mini abito a tubino o con la gonna a palloncino.



Chi teme l’”effetto tappezzeria” e preferisce spezzare, può limitarsi a una camicia o a un pantalone da abbinare a un altro capo in nuance che interrompa l’insieme: se la stampa è a colori molto sgargianti si può sempre optare per un accostamento con un colore neutro come il bianco, il nero o il sabbia, tanto per smorzare l’effetto complessivo. Se ci sembra ancora troppo, ricordiamo che basta una citazione: un foulard o una sciarpa leggera, o ancora un paio di sneakers o di ballerine a tema fiorito.



Gli stilisti hanno puntato su fantasie piuttosto sgargianti e con fiori di grandi dimensioni, come si vede ad esempio nella collezione di Marni, ma non mancano le proposte più romantiche, con stampe su una base di colori pastello, molto raffinati, e su tessuti impalpabili e ad effetto trasparenza: in questo caso le proposte più interessanti vengono da Luisa Beccaria, Valentino, Etro, Blumarine, Laura Biagiotti ed Ermanno Scervino. Decisi sostenitori dello stile vegetale sono come sempre Dolce&Gabbana, che hanno sfilare, oltre a modelli a tutto fiore, anche alcuni abiti molto divertenti, con grandi e colorate proposte di ortaggi. Impalpabili e freschissimi i capi di Blumarine; bellissimo il soprabito a grandi corolle in colori pastello di Giorgio Armani.