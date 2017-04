Moda: tra pizzi e tessuti impalpabili il vedo-non-vedo più chic

Moda: intriganti trasparenze 1 di 15 Ansa Ansa Moda: intriganti trasparenze Un modello Fendi 2 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Fendi 3 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Rocco Barocco 4 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Marco de Vincenzo 5 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Luisa Beccaria 6 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Gucci 7 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Salvatore Ferragamo 8 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Ermanno Scervino 9 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Ermanno Scervino 10 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Alberta Ferretti 11 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Dolce e Gabbana 12 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Blugirl 13 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Antonio Marras 14 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Antonio Marras 15 di 15 Istockphoto Istockphoto Moda: intriganti trasparenze Cavalli leggi dopo slideshow ingrandisci

Le proposte sono molteplici e invitano a costruire lo stile che si preferisce: ci sono le proposte romantiche, e impontate alla massima femminilità, come ad esempio nella collezione di Ermanno Scervino, oppure le mises più aggressive, in cui la lingerie o la pelle nuda si offrono con una certa spavalderia. Ci sono poi i raffinati trafori proposti da Alberta Ferretti e da Salvatore Ferragamo, la blusa a rete di Antonio Marras o le proposte fresche e sbarazzine di Blugirl e i colori più intensi, come quelli proposti da Fendi. .



Le soluzioni sono moltissime, anche se l’effetto di questi look è prevalentemente quello del sogno e dello stile fairy, tra seduzione e candore in chiave assolutamente contemporanea, senza nessun rischio di effetto bomboniera.



Uno stile da provare, o per un total look o per una citazione: basta una blusa di pizzo o di chiffon leggero, magari da abbinare a uno spolverino o a un coprispalle appena più compatto, per un tocco civettuolo e adatto anche alle occasioni quotidiane. Oppure si può osare con una gonna trasparente, ma con più strati nella parte alta, giusto per lasciare qualcosa all’immaginazione.