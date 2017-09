Moda primavera estate: il fashion show si sposta a Parigi

Concluse le settimane della moda di New York, Londra e Milano, tocca a Parigi ospitare l’ultima fase dello show del fashion system, con le sfilate di prêt-à-porter per la prossima primavera estate. Stilisti e modelle sono sotto i riflettori per ben nove giorni, fino al prossimo 3 ottobre, tra eventi, passerelle e presentazioni delle grandi maison, tra le quali spiccano i nomi di Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Chanel, Valentino, Lanvin, Chloé, per citarne solo alcuni.