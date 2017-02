Moda: passerella in famiglia per Dolce e Gabbana

Milano Moda Donna celebra ancora una volta gli stilisti Dolce e Gabbana, che fanno sfilare in passerella i "millenials" : già, perché il duo più famoso della moda ha voluto come protagonisti i "figli di" e le "influencer" , le celebrità del web, insieme a fratelli e sorelle, madri e figli per la presentazione della collezione Autunno Inverno 2017-2018.

Tra le immancabili guepiere, tubini di pizzo, gonne a pieghe o strette, jeans ricamati, stampe di astronauti, cappotti patchwork, maxipiumini in broccato, corsetti, cappotti da uomo, tubini di strass, zaini di peluche con i musetti degli animali che si appoggiano sulle spalle, ecco le uscite in passerella di questa collezione per la prossima stagione invernale tutta da ammirare.



Tra le top non può mancare Bianca Balti in abito leopardato metallico e coroncina in testa, mentre la top Vittoria Ceretti chiude la sfilata a braccetto con mamma Francesca.



Ad aprire la sfilata i bellissimi Amanda e Jason Harvey - lei modella, lui designer di scarpe - insieme ai gemelli Noah e Rose, di due anni; Kenya Kinsky Jones, bella quasi come mamma Nastassja e anche Rafferty Law, figlia dell'attore Jude Law; ci sono le tre figlie di Andy Garcia vestite da siciliane, in pizzo nero e fiori; la top Marpessa (ricordate gli anni '80?) con la figlia Ariel.



Non mancano le giovani nobildonne, le giovani attrici, le socialite, le influencer, ma naturalmente ci sono anche le modelle, magari accompagnate dalla prole.