Moda: la certezza assoluta del bianco

E’ simbolo di purezza e di innocenza, ma è anche immagine di eleganza sobria e sempre impeccabile. Il colore bianco è il vero passepartout della bella stagione. E’ ideale anche perché, riflettendo tutte le lunghezze d’onda dei raggi solari, aiuta a regolare la temperatura corporea, a mantenerci fresche e insieme ad esaltare l’abbronzatura: la sua luminosa semplicità è garanzia di quel tocco di classe che caratterizza il vero stile. Gli stilisti lo hanno proposto in mille modi: dal total look candido e perfetto, agli abbinamenti più svariati. Del resto è il colore versatile per eccellenza, che ciascuno può davvero interpretare a modo proprio.

Gli stilisti hanno fatto sfilare molti outfit total-white nelle varie settimane della moda, ma se temiamo l’effetto “gelataio” o, peggio ancora, quello “infermiera” possiamo spezzare il risultato complessivo, accostandolo al nero in un abbinamento sempre super-classico, o a qualsiasi altro colore. Acquistare una camicia, un pantalone o una gonna di questa tinta, ma anche una borsetta, un sandalo o addirittura un paio di occhiali con la montatura candida, è un investimento sicuro e la garanzia di assicurarsi un capo che potremo sfruttare in mille modi e in tante situazioni diverse.



Uno degli stilisti che ha declinato il tema White con più intensità è Chanel, il quale ha presentato una serie di abiti, bluse, gonne e giacche di ogni lunghezza e foggia, ma sempre all’insegna della massima femminilità. Un tocco di bianco è finito anche sulle punte e sui tacchi degli iconici stivali in pvc trasparente che caratterizzano tutta la collezione primavera estate. Ancora bianco, in prevalenza virato sui toni dell’avorio e del panna, anche nella collezione Laura Biagiotti, mentre Louis Vuitton ha scelto il bianco candido e assoluto, da accostare magari a sapienti tocchi blu. Stessa scelta per Roberto Cavalli, mentre Luisa Beccaria e Missoni propongono pizzi e lavorazioni candide e ad effetto trasparenza. Valentino ha scelto le nuance del bianco ghiaccio, per un effetto raffinatissimo.