Moda : l’eleganza maschile sotto i riflettori

Negli ultimi anni l’attenzione riservata alla moda maschile è stata in costante crescita e ad essa gli stilisti le hanno riservato una l'attenzione sempre maggiore, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie. Pitti Immagine Uomo, giunto alla sua 92° edizione, ha schierato nella storica sede della Fortezza da Basso, 1231 espositori, suddivisi in 15 sezioni. Fra le tendenze più evidenti, emerse nel corso della manifestazione fiorentina, spicca una sempre maggiore attenzione riservata al daywear, in cui il casual fa la parte del leone. Sono piaciute molto le camicie stampate, l’abbigliamento per lo sport, così bello da poter essere indossato anche nelle occasioni quotidiane, le polo in maglia, da abbinare a giacche e giubbotti tono su tono o da mixare in libertà. Tra i colori, si affermano le tinte pastello, non più prerogativa solo femminile, le nuove silhouette propongono giacche morbide e pantaloni slim, mentre tra gli accessori si registra un grande ritorno di zaini e borselli, mentre per quanto riguarda le calzature, le sneakers non conoscono tramonto, interpretate in infinite varianti. L’estetica sta comunque indirizzandosi sempre più verso uno stile agender, ossia indipendente dall’appartenenza al sesso maschile o femminile, in cui si mischiano formale e casual, il tecnico e il naturale, traducendosi in capi morbidi e confortevoli da indossare a prescindere dalla stagione. I capi sono pensati per essere abbinati tra loro velocemente. Milano Moda Uomo prende il via il 16 giugno, ma la maggior parte delle sfilate è concentrata nelle tre giornate centrali (da sabato a lunedì). Apre il calendario Ermenegildo Zegna (venerdì 16 ore 20.30), mentre Giorgio Armani si riserva come di consueto l’ ultimo giorno di sfilate (lunedì 19 ore 12.00). La giornata di martedì è riservata ad alcuni eventi e alle presentazioni su appuntamento.

IL CALENDARIO DI MILANO MODA UOMO

VENERDì 16 GIUGNO

16,00 MILANO MODA GRADUATE - Via Procaccini, 4

20,30 ERMENEGILDO ZEGNA - via festa del perdono, 7



SABATO 17 GIUGNO

10,00 DIESEL BLACK GOLD -Via Giacomo Watt, 15

11,00 EMPORIO ARMANI - Via Bergognone, 59

12,00 CHRISTIAN PELLIZZARI Supported by CNMI - Via Procaccini, 4

15,00 MARNI - Viale Umbria, 42

16,00 NEIL BARRETT - Via Ceresio, 7

17,00 LES HOMMES - Corso Venezia, 16

18,00 VERSACE - Via Gesu', 12

19,00 MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN - Piazzale Carlo Magno - Gate 17

20,00 PHILIPP PLEIN - Piazzale Carlo Magno - Gate 16



DOMENICA 18 GIUGNO

09,30 DIRK BIKKEMBERGS - Via Valtellina, 7

10,30 MSGM - Via Piranesi, 10

11,30 MUNSOO KWON Supported by Giorgio Armani - CNMI - Via Bergognone, 59

12,30 SALVATORE FERRAGAMO - Piazza Affari, 6

14,00 SUNNEI Supported by CNMI - Via Camillo Hajech, 27

15,00 DAMIR DOMA - Via Ferrante Aporti, 19

16,00 SULVAM Supported by CNMI - Via Procaccini, 4

17,00 DAKS - Via San Gregorio, 29

18,00 PRADA - Via Fogazzaro, 36

19,00 MONCLER GAMME BLEU - Via Solari, 33

20,00 PLEIN SPORT - Piazzale Carlo Magno - Gate 17

21,00 DSQUARED2 - Via Bovisasca, 59



LUNEDÌ 19 GIUGNO

10,00 GCDS Supported by CNMI - Via Procaccini, 4

11,00 N°21 - Via Archimede, 26

12,00 GIORGIO ARMANI - Via Bergognone, 59

14,00 FENDI - Via Solari, 35

15,00 PALM ANGELS - Viale Isonzo, 11

16,00 MALIBU 1992 * Supported by CNMI - Via Procaccini, 4

17,00 POAN * Supported by CNMI – White - Via Procaccini, 4

18,00 WOOD WOOD * Supported by CNMI - Via Procaccini, 4

19,00 FRANKIE MORELLO - Via Mecenate, 88/A Moda maschile, Pitti Uomo, Milano Moda Uomo 2017, collezioni primavera estate 2018