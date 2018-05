Moda: i mini abiti e i look con le gambe in primo piano

Le sfilate per la moda estate 2018 non hanno lasciato dubbi: la lunghezza delle gonne ha qualche centimetro in più rispetto alle passate stagioni: l’orlo tende a coprire le ginocchia per look femminili e discreti. I modelli che lasciano le gambe in primo piano, però, sono grandi amici delle giornate più calde e di chi vuole sentirsi sexy: non tramontano dunque del tutto, anche se per lo più quest’anno non arrivano alle dimensioni “micro” che abbiamo visto nelle passate stagioni. Insomma, sì a mini abiti e pantaloncini corti, ma conservando qualche centimetro di stoffa in più.