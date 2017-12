Moda: i look per scintillare nelle feste di Capodanno

La notte di San Silvestro è molto speciale: mentre si saluta la fine del vecchio anno e si attende l’inizio di quello nuovo, la parola d’ordine è scintillare, concedendosi anche qualche bizzarria. Le collezioni degli stilisti per l’inverno 2017-18 propongono molti look in cui paillettes, cristalli e tessuti metal fanno la parte del leone: ne proponiamo alcuni a cui ispirarsi, per un total look prezioso o come spunto per una citazione o una personale reinterpretazione.