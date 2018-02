Moda: i fiori d’inverno

Anche se magari non è proprio nelle corde di tutti, lo stile floreal e è un trend molto vivo dal quale non possiamo prescindere. E’ stato un vero irrinunciabile delle collezioni della bella stagione dello scorso anno, si è confermato in quelle per l’inverno 2017-18 e si imporrà anche nella prossima primavera-estate. Tanto vale fare una prova e regalarsi un capo fiorito, magari approfittando degli ultimi saldi : una giacca, un pantalone o una gonna a stampa flower è un vero evergreen che non ci deluderà mai.

Un abito a fiori, magari con un pattern sobrio e su colori delicati, è un acquisto sicuro che non passa mai di moda. Al massimo può risultare un po’ sottotono per una stagione, ma di certo si riaffermerà con prepotenza in quella successiva. Chi teme di essere troppo appariscente può optare per una palette di colori sobria, con fantasie piccole e discrete. Oppure può spezzare il look, abbinando una giacca fiorita a una gonna o un pantalone a tinta unita o a un jeans. I fiori accostati al nero sono un classico di sicuro successo, di eleganza intramontabile, ma vanno forte anche mixati con altre fantasie, per un effetto colore che può essere molto piacevole.



Chi invece vuole osare un po’ di più può adottare lo stile orientale proposto da Gucci, oppure le ricchezza vivacissima e un po’ barocca di Dolce&Gabbana, o anche uno stile allegro e spensierato, come quello di Daizy Shely e di Blumarine



Il mood romantico è forse il più facile da seguire: sta bene a tutte e, con le opportune cautele, dona non solo alle giovanissime. Lo hanno declinato in questo modo, ad esempio, Alberta Ferretti, Marni, Luisa Beccaria, con effetti raffinatissimi e di grande charme. E, soprattutto, in queste ultime giornate di inverno, può aiutarci ad alleggerire l’umore e a ricordarci che, in fondo, le giornate stanno riprendendo ad allungarsi e che le settimane grigie dell’inverno sono quasi finite.